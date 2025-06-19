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YKS sınavına sayılı günler kaldı! ÖSYM'den önemli duyuru: YKS sınavına bu eşyaları getirmek yasak! TYT, AYT VE YDT’ye girerken bu eşyayı getirmeyin...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025’e sayılı günler kala ÖSYM’den önemli bir duyuru geldi. 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak sınav sürecinde, adayların sınav salonuna getiremeyeceği eşyalar ve yanlarında bulundurması gereken belgeler açıklandı. ÖSYM’nin yayımladığı kılavuz, yasak eşyalar konusunda adayları uyardı ve sınav kurallarına uyulmasının önemini vurguladı. Detaylar haberimizde...

YKS sınavına sayılı günler kaldı! ÖSYM'den önemli duyuru: YKS sınavına bu eşyaları getirmek yasak! TYT, AYT VE YDT’ye girerken bu eşyayı getirmeyin...
Sedef Karatay

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025’e sayılı günler kala Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların sınav salonunda bulunduramayacağı eşyaları ve zorunlu belgeleri duyurdu.

21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak sınav, 22 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erecek.

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YKS SINAVINDA HANGİ EŞYALAR YASAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 YKS kılavuzuna göre, sınav salonlarına şu eşyalarla girmek kesinlikle yasak:

  • Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, Bluetooth cihazları, kulaklık

  • Kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtarlık, araç anahtarı

  • Plastik veya metal içerikli eşyalar (basit toka, ulaşım kartı, kağıt para hariç)

  • Elektronik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi

  • Güneş gözlüğü (numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartları

  • Kesici-delici aletler, ateşli silahlar

  • Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, pergel, cetvel, hesap makinesi

  • Yiyecek-içecek (şeffaf pet şişede su hariç), kutu/şişe ilaç

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ÖSYM, yasak eşya tespit edilmesi durumunda sınavın geçersiz sayılabileceğini vurguladı. Adayların sınav binasına en az bir saat önce gelmesi ve üst aramasına hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

https://www.mynet.com/egitim/yks-puan-net-hesaplama
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TYT, AYT VE YDT’YE GİRERKEN BUNLARI GETİRMEYİN!

ÖSYM, sınav salonlarında adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete ve duvar saati sağlayacak. Bu nedenle adayların bu tür eşyaları yanlarında getirmesi yasak. Adayların sadece kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi gibi zorunlu belgeleri yanında bulundurması yeterli.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Üniversite sınavı yks TYT - AYT - YDT sınavları
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