YKS sınavına sayılı günler kaldı! ÖSYM'den önemli duyuru: YKS sınavına bu eşyaları getirmek yasak! TYT, AYT VE YDT’ye girerken bu eşyayı getirmeyin...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025’e sayılı günler kala Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların sınav salonunda bulunduramayacağı eşyaları ve zorunlu belgeleri duyurdu.

21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak sınav, 22 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erecek.

YKS SINAVINDA HANGİ EŞYALAR YASAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 YKS kılavuzuna göre, sınav salonlarına şu eşyalarla girmek kesinlikle yasak:

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, Bluetooth cihazları, kulaklık

Kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtarlık, araç anahtarı

Plastik veya metal içerikli eşyalar (basit toka, ulaşım kartı, kağıt para hariç)

Elektronik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi

Güneş gözlüğü (numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartları

Kesici-delici aletler, ateşli silahlar

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, pergel, cetvel, hesap makinesi

Yiyecek-içecek (şeffaf pet şişede su hariç), kutu/şişe ilaç

ÖSYM, yasak eşya tespit edilmesi durumunda sınavın geçersiz sayılabileceğini vurguladı. Adayların sınav binasına en az bir saat önce gelmesi ve üst aramasına hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

https://www.mynet.com/egitim/yks-puan-net-hesaplama



TYT, AYT VE YDT’YE GİRERKEN BUNLARI GETİRMEYİN!

ÖSYM, sınav salonlarında adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete ve duvar saati sağlayacak. Bu nedenle adayların bu tür eşyaları yanlarında getirmesi yasak. Adayların sadece kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi gibi zorunlu belgeleri yanında bulundurması yeterli.