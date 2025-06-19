YKS sınavına sayılı günler kaldı! ÖSYM'den önemli duyuru: YKS sınavına bu eşyaları getirmek yasak! TYT, AYT VE YDT’ye girerken bu eşyayı getirmeyin...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025’e sayılı günler kala Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların sınav salonunda bulunduramayacağı eşyaları ve zorunlu belgeleri duyurdu.
21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak sınav, 22 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erecek.
ÖSYM’nin yayımladığı 2025 YKS kılavuzuna göre, sınav salonlarına şu eşyalarla girmek kesinlikle yasak:
Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, Bluetooth cihazları, kulaklık
Kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtarlık, araç anahtarı
Plastik veya metal içerikli eşyalar (basit toka, ulaşım kartı, kağıt para hariç)
Elektronik cihazlar, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi
Güneş gözlüğü (numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartları
Kesici-delici aletler, ateşli silahlar
Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, pergel, cetvel, hesap makinesi
ÖSYM, yasak eşya tespit edilmesi durumunda sınavın geçersiz sayılabileceğini vurguladı. Adayların sınav binasına en az bir saat önce gelmesi ve üst aramasına hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.
https://www.mynet.com/egitim/yks-puan-net-hesaplama
ÖSYM, sınav salonlarında adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete ve duvar saati sağlayacak. Bu nedenle adayların bu tür eşyaları yanlarında getirmesi yasak. Adayların sadece kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi gibi zorunlu belgeleri yanında bulundurması yeterli.
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