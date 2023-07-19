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YKS SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: AYT, TYT ve YDT ile YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

19.07.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. YKS sonuçları için geri sayım sürüyor. Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. Adaylar, TYT, YDT ve AYT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçlarına göre tercih yapacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması üniversite sınava giren kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da yapıldı. Şimdi gözler TYT, AYT, YDT sonuçlarına çevrildi. YKS sonuçları adaylar tarafından sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. İşte ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

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ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

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Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

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YKS TABAN PUANLARI 2022

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI

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