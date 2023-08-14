EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS TERCİH SONUÇLARI 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında

YKS TERCİH SONUÇLARI 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında

14.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken milyonlar aday ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. 27 Temmuz tarihinde başlayan üniversite tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde sona erdi. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte sonuc.osym.gov.tr YKS tercih sonuçları ekranı...

YKS tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklamasının ardından, tercih başvuruları 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında alındı. Şimdi, YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, sonuc.osym.gov.tr ekranı ve YKS tercih sonuçları tarihine dair detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2022 yılında 22-26 Ağustos arasında yapılmıştı.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?DGS endüstri mühendisliği taban-tavan puanları kaç?
DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?DGS sağlık yönetimi taban-tavan puanları başarı sıralaması kaç?
ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!ÖSYM'den 4 saatlik yeni sınav hazırlığı!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks tercih yks tercih sonuçları yks sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.