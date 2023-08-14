YKS TERCİH SONUÇLARI 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında

YKS tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçlarının açıklamasının ardından, tercih başvuruları 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında alındı. Şimdi, YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, sonuc.osym.gov.tr ekranı ve YKS tercih sonuçları tarihine dair detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu sene üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2022 yılında 22-26 Ağustos arasında yapılmıştı.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.