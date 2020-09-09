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YKS Türkiye 35’incisi HKÜ’yü tercih etti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS’de) eşit ağırlık puan türünde 35’inci sırada olan Rahman Otuzoğlu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesini tercih etti.Alanlarında uzmanlaşmanın önemini yaşayarak öğrenen bireyler için tüm olanaklarını seferber eden HKÜ’nün Hukuk Fakültesini kazanan Rahman Otuzoğlu, sanal mahkeme salonu, yurt dışı imkanları, dil eğitimi ve sektörle olan iş birliği ile kendini geliştirme imkanı bulacak.HKÜ Rektörü YKS 35’incisini tebrik ettiHKÜ Rektörü Prof.

2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS’de) eşit ağırlık puan türünde 35’inci sırada olan Rahman Otuzoğlu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesini tercih etti.
Alanlarında uzmanlaşmanın önemini yaşayarak öğrenen bireyler için tüm olanaklarını seferber eden HKÜ’nün Hukuk Fakültesini kazanan Rahman Otuzoğlu, sanal mahkeme salonu, yurt dışı imkanları, dil eğitimi ve sektörle olan iş birliği ile kendini geliştirme imkanı bulacak.
HKÜ Rektörü YKS 35’incisini tebrik etti
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 2020 YKS’de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 35’incisi olan ve üniversite tercihinde HKÜ’yü seçen Rahman Otuzoğlu’nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Otuzoğlu’nu ve ailesini Rektörlük binasında ağırlayan Türkay Dereli, başarının tesadüf olmadığını ifade etti. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin sunduğu imkanlar ile birlikte öğrenim hayatını başarılarla dolu geçireceğine olan inancını dile getiren Rektör Prof.Dr. Türkay Dereli, Otuzoğlu ailesine ise böyle bir öğrenci yetiştirdikleri için teşekkürlerini iletti.
Türkiye’nin dört bir yanından tercih edilen HKÜ, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl 54 ilden gelen öğrencilerine eğitim verecek olan HKÜ, yeni öğrencilerinin kayıtlarını alarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına hayatına 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.
HKÜ’DE yüzde 95 doluluk
Gaziantep’te bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan, bilim, sanat, kültür ve spor ışığında 7 fakülte, 27 bölüm, 1 meslek yüksekokulu ve 1 yabancı diller yüksekokulu ile eğitim hayatını başarıyla sürdüren HKÜ, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2020 YKS Yerleştirme Sonuçları ile birlikte kontenjanının yüzde 95’ini doldurdu.
7 bölüm ilk 10’da 6 bölüm ilk 5’te
Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren HKÜ, 7 bölümüyle vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’a, 6 bölümü ile de vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’e girerek önemli bir başarıya daha imza attı. Taban puanlarına göre HKÜ’nün Özel Eğitim Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İktisat, İşletme, Bankacılık ve Sigortacılık bölümleri Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’te, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Diyaliz, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İngilizce Öğretmenliği, bölümleri ise vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldı.

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