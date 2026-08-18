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YKS Türkiye birincisinin yerleştiği üniversite belli oldu! İşte kazandığı bölüm

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Miraç Koşar'ın üniversite tercih sonucu belli oldu. 2 milyon 425 bin 627 aday arasından zirveye çıkan Koşar, tercihini tıp fakültesinden yana kullandı. Genç öğrencinin yerleştiği üniversite de dikkat çekti.

YKS Türkiye birincisinin yerleştiği üniversite belli oldu! İşte kazandığı bölüm
Gökçen Kökden

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ardından milyonlarca adayın beklediği üniversite tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte TYT Türkiye birincisi Miraç Koşar'ın hangi üniversiteye yerleştiği de belli oldu.

TYT BİRİNCİSİ MİRAÇ KOŞAR HACETTEPE'Yİ KAZANDI

Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan Miraç Koşar, tercihleri sonucunda istediği tıp fakültesine yerleşmeyi başardı. Şanlıurfa yerel basınında yer alan bilgilere göre Koşar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne yerleşti.

2 MİLYON 425 BİN 627 ADAY ARASINDA BİRİNCİ OLMUŞTU

20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen TYT ve AYT'ye katılan Koşar, TYT'de 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Koşar, sınava katılan 2 milyon 425 bin 627 aday arasında TYT Türkiye birincisi olurken AYT'de ise yalnızca 2 yanlış yaparak Türkiye 85'inciliğini elde etmişti. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla genç öğrencinin sınav maratonunun ardından yeni adresi Hacettepe Üniversitesi oldu.

BİRİNCİ OLDUĞUNU ANNESİNDEN ÖĞRENMİŞTİ

Miraç Koşar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başarıya nasıl ulaştığını da anlatmıştı. Türkiye birincisi olduğunu sabah uyurken annesinden öğrendiğini söyleyen Koşar, yaşadığı mutluluğun tarif edilmesinin zor olduğunu ifade etmişti.

Başarısının yalnızca kendisine ait olmadığını vurgulayan Koşar, ailesinin, öğretmenlerinin, okulunun ve dershanesinin uzun süren çalışma döneminde kendisine destek olduğunu dile getirmişti.

"BULDUĞUM HER BOŞLUKTA ÇALIŞTIM"

Başarısının arkasında özel veya "sihirli" bir formül olmadığını söyleyen Koşar, sınava hazırlık sürecinde disiplinli ve istikrarlı çalışmaya önem verdiğini belirtmişti.
Koşar, çalışma temposunu "Bulduğum her boşlukta çalıştım. Çalışmak için uyudum, çalışmak için uyandım" sözleriyle anlatmış ve sınava hazırlanan öğrencilere düzenli çalışmayı tavsiye etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
tyt yks
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