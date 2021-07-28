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  4. YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

28.07.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ders, en iyi derste öğreniliyor. Ben bunu bir kez daha deneyimlemiş oldum" - "Hedefimde birincilik vardı. Son bir aydır birinciliği düşünüyordum ve geldi" - AK Parti'li Ömer Çelik, Adana'da yaşayan ve YKS'de başarılı olan öğrencileri tebrik etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel birincisi Hasan Mert, "Ders, en iyi derste öğreniliyor. Ben bunu bir kez daha deneyimlemiş oldum." dedi.

Mert, Özel Adana Final Okulları'nda düzenlenen etkinlikte, sözel birinciliğini elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Üniversite konusunda kararını vermediğini belirten Mert, "Hangi bölümü okumak istediğime karar vermedim. Tercih döneminde farklı üniversiteleri görüp ona göre karar vereceğim. Aslında benim hayalim üst yönetici (CEO) olmak ama bunun için hangi bölümü okumalıyım bilmiyorum. Sadece çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Adana'dan çok güzel dereceler çıktı. Diğer arkadaşlarımı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Mert, gelecek yıl sınava girecek arkadaşlarına da şu tavsiyelerde bulundu:

"Sınava gireceklerin öncelikle daha önce çıkmış soruları çok iyi incelemesi gerekiyor. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kitapları da çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Bir yandan da okuldaki derslerini çok iyi takip etmeliler. Ders, en iyi derste öğreniliyor. Ben bunu bir kez daha deneyimlemiş oldum. En temel tüyolar bunlar. Gelecek yıl sınava girecek arkadaşlarım önce kendilerini takip etsinler. Başkalarıyla değil de kendi gelişimlerini kıyaslasınlar. Hedefimde birincilik vardı. Son bir aydır birinciliği düşünüyordum ve geldi."

- "Duyduğumuzda mutlu olduk, sevdiklerimizle paylaştık"

Baba Şevket Mert de oğlunun her zaman programlı çalıştığını ifade etti.

Oğlunun günde 6-7 saat ders çalıştığı zamanlar olduğunu anlatan Şevket Mert, "Oğlum başarıyı böyle sağladı. Kendisini ve okulumuzu tebrik ediyorum. Kardeşi ağabeyini örnek alıyor, onda da bir gelecek var. Duyduğumuzda mutlu olduk, sevdiklerimizle paylaştık." dedi.

Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları kurucusu Şevket Ertem de elde ettiği başarıdan dolayı Hasan Mert ve ailesini tebrik ederek, "Öncelikle bize verdikleri destekten ötürü Adana Valimize ve Milli Eğitim Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle Adana olarak hem birincilikte hem diğer sıralamalarda çok iyi sonuçlar aldık. Ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, şehrimiz için hayırlı olsun. Hasan'ı yürekten tebrik ediyorum. Hasan bu güler yüzüyle eminim ki gelecekte Türkiye'de bir bilim adamı olacak."

- AK Parti'li Ömer Çelik'ten tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, "Adana'mız 2021 YKS'de TYT Türkiye birincisi ve yine AYT'de sayısal ve sözel alanlarında Türkiye birincisi oldu. Bu gururu Adana'mıza yaşatan kıymetli genç kardeşlerimizi, ailelerini ve tüm eğitim camiamızı yürekten kutluyoruz. YKS sonuçları tüm gençlerimize hayırlı olsun. Yolunuz hep açık ve umut dolu olsun." ifadesini kullandı.

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