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YKS’nin yapılacağı okullar dezenfekte edildi

KİLİS HABERLERİ  | 26.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girilecek okullar dezenfekte edildi.Hafta sonu yapılacak olan YKS sınavı için korona virüs tedbirleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sınav yapılacak okullarda dezenfekte ve temizlik işlemleri yapılarak, okullar sınava hazır hale geçirildi.Cumartesi günü yapılacak, YSK sınavından sonra okulların yeniden dezenfekte edilerek, Pazar günü yapılacak sınava hazır hale geçirileceği bildirildi.

YKS’nin yapılacağı okullar dezenfekte edildi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girilecek okullar dezenfekte edildi.
Hafta sonu yapılacak olan YKS sınavı için korona virüs tedbirleri kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sınav yapılacak okullarda dezenfekte ve temizlik işlemleri yapılarak, okullar sınava hazır hale geçirildi.
Cumartesi günü yapılacak, YSK sınavından sonra okulların yeniden dezenfekte edilerek, Pazar günü yapılacak sınava hazır hale geçirileceği bildirildi.

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