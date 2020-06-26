YKS’ye girecek öğrenci ile velisine toplu ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri ile ANTRAY, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenci ve velisini sokağa çıkma kısıtlaması bulunan hafta sonu ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla hafta sonu YKS sınavına girecek öğrenci ve velisine toplu ulaşımı ücretsiz yapma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya merkezinde belediyeye ait resmi plakalı otobüsler, nostalji tramvayı ile ANTRAY, YKS’ye girecek öğrenci ve velisini 27 Haziran Cumartesi günü 07.00- 17.00, 28 Haziran Pazar günü 07.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Bu zorlu süreçte azim ve sabırla hazırlandığınız sınavın heyecanını sizlerle birlikte paylaşıyorum. Çabalarınızın karşılığını alacağınıza inanıyorum. Zihin açıklığı diliyorum” dedi.



