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Yoğun bakımındaki yaşlı kadına plazma tedavisi uygulandı

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 18:15 | Son Güncelleme

Daha önce Kovid-19’u yenen hastalardan alınan immün plazma, Atatürk Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan durumu ağır 64 yaşındaki kadın hastaya ilk defa immun plazma tedavisi uygulandı.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "19 Nisan tarihinde 64 yaşında kadın hastamız nefes darlığı, öksürük ve ateş şikâyetiyle hastanemize başvurmuş, yapılan tetkikler sonucunda akciğer tomografisi ve viral pnömoni ile uyumlu olması üzerine yatırılmıştır.

Yoğun bakımındaki yaşlı kadına plazma tedavisi uygulandı

Daha önce Kovid-19’u yenen hastalardan alınan immün plazma, Atatürk Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan durumu ağır 64 yaşındaki kadın hastaya ilk defa immun plazma tedavisi uygulandı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "19 Nisan tarihinde 64 yaşında kadın hastamız nefes darlığı, öksürük ve ateş şikâyetiyle hastanemize başvurmuş, yapılan tetkikler sonucunda akciğer tomografisi ve viral pnömoni ile uyumlu olması üzerine yatırılmıştır. Sağlık Bakanlığının Covid -19 rehberi doğrultusunda tedavi düzenlenmiş ancak, laboratuvar bulgularında ve akciğerinde düzelme olmaması üzerine hastanın takibinin 10. gününde Müdürlüğümüz ile iletişime geçilerek hastaya İmmün plazma tedavisi yapılması için başvurulmuştur. Yapılan başvuruda hastaya plazma uygulaması uygun görülmüş Müdürlüğümüz ve ADÜ işbirliği plazma hazırlatılmıştır.
64 yaşındaki hastaya 29 Nisan tarihinde İmmun plazma tedavisi uygulanmıştır. Hastamızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Takibi hekimlerimizce anbe an yapılmaktadır.
Hastanelerimizde Covid-19 pozitif teşhisiyle tedaviye alınan ve ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen hastalarımızla iletişime geçerek, kendilerinden plazma tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunması konusunda yardımlarını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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