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Yoğun ders temposuna Akademi Lise molası

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

Yoğun ders trafiğinin arasında yapılan sosyal faaliyetlerle Akademi Liseler öğrenciler için bir mola oluyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak lise öğrencilerine eğitim hizmeti veren Akademi Liseyle başarı yakalayan öğrenciler, duygularını anlattı.

Yoğun ders temposuna Akademi Lise molası

Yoğun ders trafiğinin arasında yapılan sosyal faaliyetlerle Akademi Liseler öğrenciler için bir mola oluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak lise öğrencilerine eğitim hizmeti veren Akademi Liseyle başarı yakalayan öğrenciler, duygularını anlattı. Yoğun ders trafiğinin arasında yapılan sosyal faaliyetlerle Akademi Lise’nin bir mola gibi geldiğine vurgu yapan öğrenciler, Türkiye’nin önemli üniversitelerinde okuyacak olmanın memnuniyetini yaşıyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye 270.’si olan Ahmet Akif Kaya, bu süreçte Akademi Lise’de aldığı desteğin kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, “Akademi Lise’de iki yaz sezonunda bulundum, bana çok faydası oldu. Özelikle yapılan sosyal faaliyetler yoğun ders temposunda ilaç gibi geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bilimle uğraşan öğrencilere çok destek verdiğini duydum, gördüm. Bu hepimiz için şans. Ben de buradan yola çıkarak Elektrik Mühendisliği bölümünü okuyacağım. İleride robotik alanında çalışmalar yapmak istiyorum ve Akademi Lise daima gönlümde olacak. Kısacası hayallerimin peşinde koşacağım” dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Servet Hakan Altay ise, Akademi Lise’deki fırsat eşitliğinin önemine değinerek, “Akademi Liseler Kocaeli’nin her bölgesindeki öğrencilere el uzatıyor ve herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bu şekilde herkese aynı fırsatı sunması son derece önemli. Ben de tıp ve teknolojiyi bir araya getirerek multidisipliner bir yaklaşımla çalışmalar yapmak istiyorum. Akademi lise projesi değerlidir, emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.
Akademi Lise’de kendini yeniden keşfettiğini belirten Erbil Badem de, Akademi Lise’de aldığı ney kursuyla profesyonel anlamda ney üflediğini belirterek, İlahiyat Fakültesi’nde okuyup ileride öğretim görevlisi olmayı hedeflediğini söyledi.
Bir başka öğrenci Zeynep Rana Sarı ise, “Akademi Lise ile kendimi buldum ve başarı sağladım, yapılan sosyal faaliyetlerle zihin dünyamız rahatladı” şeklinde konuştu.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Rüveyda Yeşilyurt da, hedefinin savcı olmak olduğunu belirterek Akademi Lise’nin hayatın her alanında kendisine çok şey kattığını aktardı.
Öğrenciler, Akademi Lise Projesinden dolayı başta Kocaeli Büyükşehir Belediye BaşkanıTahir Büyükakın olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti.

Yoğun ders temposuna Akademi Lise molası

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