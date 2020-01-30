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Yoğun kar nedeniyle yolda kalan tırlar kara yolunda ulaşımı aksattı

DÜZCE HABERLERİ  | 30.01.2020 20:25 | Son Güncelleme

Yoğun kar nedeniyle yolda kalan tırlar kara yolunda ulaşımı aksattı

DÜZCE/BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yoğun kar yağışı sonucu yolda kalan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara istikameti, çalışmaların ardından açıldı.

Alınan bilgiye göre, kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışının etkili olması nedeniyle rampaları tırmanamayan tırlar yolda kaldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ulaşımı kara yolunun Kaynaşlı gişelerinden keserek sürücüleri Anadolu Otoyolu'na yönlendirdi.

Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol hafif tonajlı araçlara açılırken, tırların geçişine izin verilmiyor.

Kar yağışı, kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
D-100 Kar

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