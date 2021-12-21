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Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı

21.12.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı

Yoğun kar yağışı Bolu-Nallıhan kara yolunda ulaşımı aksattı

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, Nallıhan kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, tır ve kamyonların yoğun olarak kullandığı Bolu-Nallıhan kara yolunda etkisini sürdürüyor.

Kara yolunda ilerleyen bazı tırlar, Aynalıkaya mevkisinde ilerlemekte zorlandı. Yolda kalan tırlar, kurtarma araçları tarafından çekildi.

İlerlemekte güçlük çeken bazı tır ve kamyonların yol kenarına park etmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

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kar yağışı Bolu

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Akşam
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Bolu Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Gümrah Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
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