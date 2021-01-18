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Yoğun kar yağışı hayatı felç etti

18.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Yoğun kar yağışı hayatı felç etti

Düzce’de akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sebebiyle, toplam 232 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce’de akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sebebiyle, toplam 232 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun çalışmalar kapsamında 137 köyün yolları açılırken, 95 köy için ise çalışmalar sürüyor.
İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı il genelindeki 232 köye ulaşım kapandı. Özel idare ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları ile kapalı köy yollarından 137’si açıldı. Merkezde 5, Cumayeri’de 11, Çilimli’de40, Gölyaka’da 3, Akçakoca’da 10, Gümüşova’da 7, Kaynaşlı’da 20 ve Yığılca’da da 35 köy yolu kapanırken, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

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