Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da AVM'ler saat 19.30'da kapatılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin saat 19.30'da kapatılacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla saat 19.30’da kapatılacaktır. Hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."

