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Yoğun kar yağışı öncesi 80 kişilik ekip göreve hazır

13.02.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı sonrasında 54 araç ve 80 personelle teyakkuz halinde olduklarını belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Yoğun kar yağışı başladığı andan itibaren düzenli bir şekilde kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılacak” dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen veriler doğrultusunda teyakkuza geçen Hendek Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı sonrasında 54 araç ve 80 personelle teyakkuz halinde olduklarını belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Yoğun kar yağışı başladığı andan itibaren düzenli bir şekilde kar küreme, yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılacak” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen veriler doğrultusunda teyakkuza geçen Hendek Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Günler öncesinden koordinasyon sağlayarak planlamalarını yapan Hendek Belediyesi ekipleri verilen kar alarmıyla birlikte nöbete geçti. Hendek Belediyesi toplamda 54 araç ve 80 personel ile karla mücadele çalışması yapacak. 5 greyder, 4 kar kamyonu, 5 JCB, 3 loder, Büyükşehir Belediyesine ait 2 kar kamyonu, 9 kiralık JCB ve 26 kiralık traktör ile kar timleri göreve hazır hale getirildi. Diğer yandan yaya yollarının temizlenmesi için gezici ekipler oluşturulurken, ağaçlarda biriken karların temizlenmesi içinde özel önlemler alındı. Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlar için tehlike oluşturabilecek unsurlara gezici ekipler anında müdahale edecek. Ayrıca sokak hayvanlarının beslenmesi içinde hassasiyet gösterilecek.

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