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  4. Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kayseri’de özellikle ilçelerde etkili olan kar yağışı amatör küme futbol maçlarını da etkiledi.

Yoğun kar yağışı Özvatan’da iki futbol maçını erteletti

Kayseri’de özellikle ilçelerde etkili olan kar yağışı amatör küme futbol maçlarını da etkiledi. Kayseri’de iki maç zeminin karla kaplı olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kayseri’nin Özvatan İlçesi’nde etkili olan kar yağışı, iki futbol maçının ertelenmesine neden oldu. Dün oynanması gereken ve Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’ne dahil Özvatan Gençlikspor-Kocasinan Şimşekspor maçı zeminin temizlenememesi nedeniyle ertelendi. Kar yağışı gece boyunca devam edince temizleme işlemleri yapılamadı ve bugün oynanması gereken ve Süper Amatör Küme’ye dahil Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor maçı da ertelendi. Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada iki maçında ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.

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Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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