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Yoğun kardan ahır çöktü, 7 hayvan telef oldu

20.01.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit köyünde yoğun kar nedeniyle bir ahırın damı çöktü, 7 büyükbaş hayvan telef oldu.Edinilen bilgilere göre, Düzpelit köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Duman’a ait yaklaşık 50 büyükbaş hayvanın olduğu ahırın çatısı karın ağırlığı sebebiyle çöktü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit köyünde yoğun kar nedeniyle bir ahırın damı çöktü, 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Düzpelit köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Duman’a ait yaklaşık 50 büyükbaş hayvanın olduğu ahırın çatısı karın ağırlığı sebebiyle çöktü. Yaşanan olayda 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu ve birçok büyükbaş hayvanın da yaralandığı öğrenildi.
Yolların kapalı olması sebebiyle iş makinası olmadığı için enkaz kaldırma çalışması yapamadıklarını belirten Düzpelit Köyü Muhtarı Muhittin Karabulut, yaralı hayvanların da durumlarından endişe duyduklarını ifade etti.

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