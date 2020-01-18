YURTHABER
  4. Yoğun sis hafta sonunda vatandaşları evde hapsetti

Yoğun sis hafta sonunda vatandaşları evde hapsetti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam eden yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Eskişehir’de, gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam eden yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yaklaşık 200 metreye kadar düştüğü kent merkezinde vatandaşlar, hafta sonunda adeta eve kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini kent merkezinde de arttıran sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin önemli noktalarından Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, İki Eylül ve İsmet İnönü-1 caddeleri gibi hemen her gün vatandaşların yoğunlukta bulunduğu yerler, yoğun sis nedeniyle boş kaldı. Ayrıca hava sıcaklığın da eksi 3 dereceye kadar düştüğü şehir merkezinde görüş mesafesi yaklaşık 200 metreye kadar düştü.
Öte yandan, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; kentte etkili olan sisin gün boyu etkisini devam edeceği belirtilirken, hava sıcaklığının ise en düşük eksi 3, en yüksek 2 derece olacağı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Yavuz Özkan sergisi beğeni topluyorYavuz Özkan sergisi beğeni topluyor
Tebebaşı ve Seyitgazi kardeş olduTebebaşı ve Seyitgazi kardeş oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:13
İkindi
15:44
Akşam
18:07
Yatsı
19:29

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Altınel Eczanesi
Odunpazari
Altınevler Eczanesi
Tepebasi
Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Cengiz Eczanesi
Odunpazari
Onur Eczanesi
Tepebasi
Polen Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Taekwondo sporcuları kuşak bağladı

Taekwondo sporcuları kuşak bağladı

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir sanayisi yerli otomobilin üretiminde yer almaya hazırdır"

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Kadınlardan Hamamyolu’nda hediyelik eşya sergisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.