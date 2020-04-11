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  4. Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri de sessizliğe büründü

Yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri de sessizliğe büründü

SAKARYA HABERLERİ  | 11.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ve yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri de sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı, aldığı kararla 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ve yoğunluk yaşanan İhlas Kaplıca Evleri de sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı, aldığı kararla 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sakarya’nın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir de vatandaşlar virüsün yayılmaması için dışarı çıkamıyorlar. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İhlas Kuzuluk Kaplıca evlerinde oluşan yoğunluk yerini kuş seslerinin cıvıltılarına bıraktı.

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