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YÖK, Atatürk Üniversitesi - Putra Malezya Üniversitesi ortak diploma programlarını onayladı

ERZURUM HABERLERİ  | 29.05.2020 09:41 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi ile Putra Malezya Üniversitesi arasında Elektrik Elektronik, Endüstri, Gıda, Kimya Mühendisliği ve Biyoloji alanında imzalanan “Mevcut Programlar Arası Ortak Doktora Programı Protokolleri”, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylandı.2017 yılında Putra Malezya Üniversitesini ziyaretiyle iki üniversite arasında stratejik ortaklık çalışmaları başlatan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi ile Putra Malezya Üniversitesi arasında Elektrik Elektronik, Endüstri, Gıda, Kimya Mühendisliği ve Biyoloji alanında imzalanan “Mevcut Programlar Arası Ortak Doktora Programı Protokolleri”, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylandı.
2017 yılında Putra Malezya Üniversitesini ziyaretiyle iki üniversite arasında stratejik ortaklık çalışmaları başlatan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, girişimlerini çeşitli alanlarda da devam ettirdi.
Atatürk Üniversitesi ve Putra Malezya Üniversitesi ortak diploma programlarının açılması için anlaşma protokolünün hazırlandığı ziyaretin ardından yaklaşık 2 yıllık yoğun çalışmalarla hazırlanan ortak diploma programları, Putra Malezya Üniversitesi Rektörü Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris’in 2019’da Atatürk Üniversitesini ziyareti sırasında imzalanmıştı. Protokol 06.05.2020 tarihinde YÖK tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.
“60 Ülkede 300’den Fazla Üniversite İle İş Birliğimiz Var”
İki üniversite arasında başlatılan ortak diploma programlarının her iki üniversite ile ülkeye akademik ve kültürel açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Putra Malezya Üniversitesi ile kardeş üniversite olduklarını, iki üniversite arasında geçmişten gelen kardeşlik bağlarının özellikle Rektör Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris döneminde çok daha güçlenerek devam ettiğini söyledi.
Uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda dünya ölçeğinde tanınan-saygın bir “Yeni Nesil Üniversite” olmayı hedefleyen Atatürk Üniversitesinin yaklaşık 60 ülkede 300’den fazla üniversite ile iş birliği ve ortak projeler yürüttüğünü aktaran Rektör Çomaklı, dünyanın saygın üniversiteleri ile benzeri stratejik ortaklık çalışmalarının çok daha etkin bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

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