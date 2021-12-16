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  4. YÖK Başkanı Özvar, şehit Aybüke öğretmenin adını taşıyan dersliğin açılışını yaptı:

YÖK Başkanı Özvar, şehit Aybüke öğretmenin adını taşıyan dersliğin açılışını yaptı:

16.12.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Batman Üniversitesi, öğrenciliğini yapmış olduğu fakültenin içinde Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın adını anmak, yaşatmak ve hatırlatmak maksadıyla bir sınıfa ismini vermek suretiyle büyük bir fedakarlık ve kadirşinaslık örneği sergilemiş oldu" - Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın: - "Kızımın eğitim görmüş olduğu yuvasında gelecekteki kardeşlerinin eğitim alacağı bir yere isminin verilmesi bizi ayrıca memnun etmiştir, teşekkür ederim"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Batman Üniversitesi'nde adının yaşatılacağı dersliğin açılışını gerçekleştirdi.

Özvar, Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti, Rektör Prof. Dr. İdris Demir ile bir araya geldi.

Beraberindeki Demir ve şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ile üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçen Özvar, burada Şehit Şenay Aybüke Yalçın Dersliği'nin açılışını yaptı.

Özvar, derslikte bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Açılışın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özvar, şehit Yalçın'ın vatanına, milletine hizmet ettiğini ve öğretmenlik vazifesini yaptığı sırada terör örgütü PKK'nın hain kurşunlarına hedef olduğunu ve şehit düştüğünü anımsattı.

Aybüke öğretmenin genç yaşta, hayatının baharında Anadolu'ya hizmet ederken yaşamını yitirdiğini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Batman Üniversitesi, öğrenciliğini yapmış olduğu fakültenin içinde Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın adını anmak, yaşatmak ve hatırlatmak maksadıyla bir sınıfa ismini vermek suretiyle büyük bir fedakarlık ve kadirşinaslık örneği sergilemiş oldu. Genç öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tarz şeylerin tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz. Gençlikte sorumluluk almak suretiyle gençlerin yetişmesine hizmet etmek maksadıyla bir örnek davranış sergilemiş olması bakımından diğer arkadan gelen genç öğretmenlerimize de iyi bir örnek olduğunu ifade etmek isterim."

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın da kızının adının derslikte yaşatılacağına işaret ederek, "Kızımın eğitim görmüş olduğu yuvasında gelecekteki kardeşlerinin eğitim alacağı bir yere isminin verilmesi bizi ayrıca memnun etmiştir. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, daha sonra üniversitede senato toplantısına katıldı.

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