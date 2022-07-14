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  4. YÖK Başkanı Özvar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

YÖK Başkanı Özvar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

14.07.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özvar, mesajında, "Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Ankara Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:07
Ankara ECZANELER
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