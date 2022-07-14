YÖK Başkanı Özvar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özvar, mesajında, "Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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