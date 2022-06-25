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YÖK Başkanı Özvar'dan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz için başsağlığı mesajı

25.06.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK Başkanı Özvar'dan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz için başsağlığı mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'ın Ordu Üniversitesinde gerçekleştirilen bir toplantı dönüşünde trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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