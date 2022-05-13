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  4. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Anadolu Üniversitesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Anadolu Üniversitesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu:

13.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Öğrenci affı) Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda duyarsız kalamaz, bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki sistemin dışında şu an kalan öğrencileri, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır ve buna ilişkin bir çalışma yapar"

ESKİŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim-öğretim hakkı sona eren öğrencilere yönelik af çalışmasına ilişkin "Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda duyarsız kalamaz, bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır." dedi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Açıköğretim Sistemi 40. Yıl Etkinlikleri Açılış Paneli'nin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özvar, Kovid-19 salgınından itibaren dijital eğitimin, uzaktan öğretim veya açık öğretim açısında zorunluluk haline geldiğini bildirdi.

Açıköğretimin örgün eğitime girmeyen fakat yine de bilgi, beceri ve yetkinliğini artırmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği usullerden biri olduğunu anımsatan Özvar, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim Kurulu olarak açıköğretim usulüyle, yüksek öğretimin alanının sınırlarının, alanın biraz daha öteye taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Açıköğretim usulüyle sadece ulusal değil uluslararası alanda da daha ciddi girişimlerde bulunacağımızı, dolayısıyla açık öğretim yöntemiyle ulusal sınırların ötesine eğitim sistemimizi taşıyacağımızı, eğitim kalitemizi, öğretim imkanlarımızı taşıyacağımızı buradan ilk kez paylaşmış olayım. Yükseköğretim Kurulu, yüksek öğretim kurumları yani üniversitelerimizle beraber sistemimizi daha ileriye taşımaktadır. Eğitim-öğretim kalitesini arttırmaktadır. Bilimsel üretim odaklı anlayışımızı bütün ülke sathına, üniversitelerimize yaymaya çalışmaktadır."

- Öğrenci affı çalışmaları

Özvar, bir gazetecinin öğrenci affına ilişkin çalışmalara yönelik sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Tabii sizlerin de gayet iyi bildiği gibi öğrenci affı olup olmayacağı konusunda yetkili merci Meclis. Meclis, milletvekilleri ve ilgili siyasi partilerin görüşleri çok önemli. Yükseköğretim Kurulu olarak bize Meclis'ten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek, yüksek öğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin Meclis'teki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmak için hazırız. Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda duyarsız kalamaz, bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki sistemin dışında şu an kalan öğrencileri, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır ve buna ilişkin bir çalışma yapar. 'Yapacağımız çalışma elbette ki yüksek öğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim-öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır' diye düşünüyorum. Öğrenci affı konusunda da artık bildik, konvansiyonel, alışılmış yöntemlerin ötesinde öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin elbette ki bu konudaki içinde bulunduğu eğitim-öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapılacaktır."

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