YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. YÖKAK Başkanı Kar, ÇOMÜ'nün "Kurumsal Akreditasyon Sertifika" törenine katıldı:

YÖKAK Başkanı Kar, ÇOMÜ'nün "Kurumsal Akreditasyon Sertifika" törenine katıldı:

17.06.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2020 yılında 11 üniversitemiz kurumsal akreditasyona alındı ve tamamlandı süreçleri. 2021 yılında ise 12 üniversitemiz kurumsal akreditasyon kapsamına alındı. Bunlardan 8'inin kararı verildi. 4'ü bu ay gerçekleştireceğimiz kurulda görüşülecek"

ÇANAKKALE (AA) - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, 2020 yılında 11 üniversitenin kurumsal akreditasyona alındığını ve süreçlerinin tamamlandığını belirterek, "2021 yılında ise 12 üniversitemiz kurumsal akreditasyon kapsamına alındı. Bunlardan 8'inin kararı verildi. 4'ü bu ay gerçekleştireceğimiz kurulda görüşülecek." dedi.

Prof. Dr. Kar, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde, ÇOMÜ'nün "Kurumsal Akreditasyon Sertifika" törenine katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin kalite çalışmalarında öncü üniversitelerden biri olduğunu belirten Kar, "2020 yılında 11 üniversitemiz kurumsal akreditasyona alındı ve tamamlandı süreçleri. 2021 yılında ise 12 üniversitemiz kurumsal akreditasyon kapsamına alındı. Bunlardan 8'inin kararı verildi. 4'ü bu ay gerçekleştireceğimiz kurulda görüşülecek. ÇOMÜ'nün kalite çalışmalarının bugün taçlandığı bir gün. Bu başarının ortaya çıkmasında liderlik ve sahiplenme çok önemli." diye konuştu.

ÇOMÜ'de gösterilen bu başarının bir kişiyle olmayacağını bildiklerini anlatan Kar, şöyle devam etti:

"Tüm üniversitenin paydaşlarının aktif katılımını gerektiren bir süreç olduğunu biliyoruz. Onun için başta rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat olmak üzere üniversitenin tüm paydaşlarını tebrik ediyorum. Akreditasyon belgesinin üniversitemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yükseköğretim kalite güvencesini; üniversitelerimizin hesap verebilirliği, şeffaflık ve sürekli iyileşme anlayışı içinde temel fonksiyonları olan eğitim ve öğretim, araştırma ve gelişme, toplumsal katkı faaliyetlerinin paydaşlarının beklentilerine ve amaca uygun şekilde yerine getirdiklerine dair kamuoyuna verdikleri bir güvence olarak tanımlıyoruz. "

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise 210 üniversite arasında kurumsal akreditasyon alan üniversitelerden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversitelerinin 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığını dile getiren Murat, şunları kaydetti:

"Çok önemli başarılara imza atan bir üniversite durumuna geldik. Ama bunlar asla yeterli olmayacak. Bundan sonra çok daha önemli başarılara hep birlikte imza atmak durumundayız. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren üzerinde durduğumuz bazı hedefler vardı. Bu hedefler kurumsallaşmak, kurum kültürünün gerçekleştirilmesi, öğrenci, akademik ve idari personel memnuniyetinin en yüksek düzeye ulaştırılması gibi hedeflerimiz vardı. Bugün bunu başarmanın mutluluğu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Kar, Rektör Murat'a "Kurumsal Akreditasyon Sertifikası"nı teslim etti.

Törene, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, ÇOMÜ rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonunda çeşitli malzemeler ele geçirildiÇanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonunda çeşitli malzemeler ele geçirildi
Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandıKocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandıKastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:38
Öğle
13:20
İkindi
17:18
Akşam
20:53
Yatsı
22:41
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.