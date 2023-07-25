YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2023: YÖKDİL 2 geç başvuruları ne zaman bitecek, saat kaçta, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM sınavı para yatırma ayrıntıları

YÖKDİL geç başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YÖKDİL geç başvuruları saat 10:00'da başlayacak, 23:59'da ise sona erecek. Çok sayıda vatandaş Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça lisan yeterliliğini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirilecek sınava girecek. YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti de ÖSYM tarafından açıklandı. İşte YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ve konuya ilişkin detaylar...

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL geç başvuruları bugün (25 Temmuz 2023 Salı) alınacak.

11 Temmuz -17 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki başvuru sürecini kaçıranlar YÖKDİL geç başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YÖKDİL geç başvuru ücreti 390 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL 2 geç başvuru alımları bugün (25 temmuz 2023 Salı) saat 10:00'da başlayıp 23:59'da sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU 2023

YÖKDİL başvuru kılavuzunda sürece ilişkin detaylara yer verildi.





