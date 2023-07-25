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  4. YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2023: YÖKDİL 2 geç başvuruları ne zaman bitecek, saat kaçta, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM sınavı para yatırma ayrıntıları

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2023: YÖKDİL 2 geç başvuruları ne zaman bitecek, saat kaçta, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM sınavı para yatırma ayrıntıları

25.07.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL geç başvuruları için ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları merak konusu olurken birçok kişi sınav ücretine dair araştırmalarına hız verdi. YÖKDİL 2 geç başvuruları bugün alınacak. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman bitecek, saat kaçta? YÖKDİL 2 nasıl başvuru yapılır?

YÖKDİL geç başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YÖKDİL geç başvuruları saat 10:00'da başlayacak, 23:59'da ise sona erecek. Çok sayıda vatandaş Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça lisan yeterliliğini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirilecek sınava girecek. YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti de ÖSYM tarafından açıklandı. İşte YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ve konuya ilişkin detaylar...

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YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL geç başvuruları bugün (25 Temmuz 2023 Salı) alınacak.

11 Temmuz -17 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki başvuru sürecini kaçıranlar YÖKDİL geç başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YÖKDİL geç başvuru ücreti 390 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL 2 geç başvuru alımları bugün (25 temmuz 2023 Salı) saat 10:00'da başlayıp 23:59'da sona erecek.

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YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU 2023

YÖKDİL başvuru kılavuzunda sürece ilişkin detaylara yer verildi.

YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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