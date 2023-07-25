YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2023: YÖKDİL 2 geç başvuruları ne zaman bitecek, saat kaçta, nasıl başvuru yapılır? ÖSYM sınavı para yatırma ayrıntıları

YÖKDİL geç başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YÖKDİL geç başvuruları saat 10:00'da başlayacak, 23:59'da ise sona erecek. Çok sayıda vatandaş Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça lisan yeterliliğini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirilecek sınava girecek. YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti de ÖSYM tarafından açıklandı. İşte YÖKDİL 2 geç başvuru ücreti ve konuya ilişkin detaylar...
YÖKDİL geç başvuruları bugün (25 Temmuz 2023 Salı) alınacak.
11 Temmuz -17 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki başvuru sürecini kaçıranlar YÖKDİL geç başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
YÖKDİL geç başvuru ücreti 390 TL olarak belirlendi.
YÖKDİL 2 geç başvuru alımları bugün (25 temmuz 2023 Salı) saat 10:00'da başlayıp 23:59'da sona erecek.
YÖKDİL başvuru kılavuzunda sürece ilişkin detaylara yer verildi.