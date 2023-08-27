YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ekranı

YÖKDİL 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı günün en yoğun araştırılan konuları arasında yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL 2 sınavı bugün gerçekleşiyor. Sınava katılım sağlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek istiyorlar. İşte YÖKDİL 2 sınavı 2023 soruları ve cevap anahtarı...

YÖKDİL 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı henüz erişime açılmadı. YÖKDİL sorularının 27 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

YÖKDİL/2 sınavına ilişkin sorular ve cevaplar erişime açıldığında haberimiz güncellencektir.

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL 2 sonuçları 12 Eylül 2023 Salı günü açıklanacak.



