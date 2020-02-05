Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde kimsesizlerin barınması için konulan konteyner yandı. Yangın, şans eseri konteynerde yaşayan Salih Uçar dışarıdayken meydana geldi.

Kızılay tarafından geçtiğimiz yıllar da Manyas Kızılay şubesinin talebi üzerine gönderilen konteynerler ilçede ki kimsesiz yoksul vatandaşların barınmaları için Yeni Mahalle de Manyas Emniyet Amirliğinin bitişiğinde ki boş araziye konulmuştu. Salih Uçar’ın barındığı konteynir elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Uçar’ın dışarıda bulunduğu sırada çıkan yangın polisler ve itfaiyenin çalışmaları söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

