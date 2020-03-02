YÖK’ten RTEÜ’nün ön lisans programına onay

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı açılmasına onay verdi.

RTEÜ Senatosu, Rize-Artvin Havalimanının yakın zamanda faaliyete geçecek olması dolayısıyla ortaya çıkacak eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için yüzde 99 doluluk oranına sahip bölgemizdeki üniversitelerde bulunmayan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programının açılması kararı almıştı. YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "RTEÜ’nün Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ulaştırma Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı açılması konusundaki teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve teklif uygun görülerek programın açılmasına onay verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

