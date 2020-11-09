Yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce şehrin dört bir yanında yol bakım-onarım ve yenileme çalışmaları devam ederken, bir yandan da kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Düzce Belediyesi şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. 56 mahallede planlanan program dâhilinde cadde ve sokaklarda deforme olan kaldırımlarda yenileme çalışmasını gerçekleştiren ekipler, yaya vatandaşların kış şartlarından daha az etkilenmesini hedefliyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, öte yandan yol açma ve asfalt yama çalışmalarını da sürdürüyor.

