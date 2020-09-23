YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi

SAKARYA HABERLERİ  | 23.09.2020 19:43 | Son Güncelleme

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde farklı illerden 109 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde bisikletçiler, "yol yarışı" etabını tamamlamak için mücadele verdi.

Sporcular, "genç erkekler" kategorisinde 94,7 kilometre, "büyük erkekler" kategorisinde ise 132,5 kilometre yolu en kısa sürede tamamlamak için ter döktü.

Zorlu parkuru hızla geçmeye çalışan bazı sporcular, bisikletlerinde oluşan arızalar nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine, gençler ve büyükler şampiyonasını dünya şampiyonasının yapılacağı bir parkurda yapmanın bisiklet sporu ve Sakarya açısından önemli olduğunu söyledi.

Organizasyona başta Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ekibinin ciddi destek verdiğini ifade eden Küçükbakırcı, "Biz de böyle bir organizasyonun içerisinde olmaktan federasyon olarak mutluyuz. Sakarya artık bisiklet şehri oldu. Bu organizasyonlar artarak devam edecek. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organizasyonun ikinci gün yarışlarının ardından genç erkeklerde İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübünden Kaan Soylu Özkalbim birinci, Konya Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübünden Ali Osman Çelik ikinci, Konya Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübünden Ahmet Maral ise üçüncü oldu.

Büyük erkeklerde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı sporcularından Onur Balkan ilk sırada yer alırken, Halil İbrahim Doğan ikinciliği, Emre Yavuz ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi
Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi

Sakarya Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:56
İkindi
16:20
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

Sakarya Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Kent Eczanesi
Yenikent
Şengüler Eczanesi
Adapazari
Tijen Ülgen Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Ozan Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Maske takmayanlara cezai işlem uygulandı
Maske takmayanlara cezai işlem uygulandı
AK Partili kadınlardan 81 il, 922 ilçede Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
AK Partili kadınlardan 81 il, 922 ilçede Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.