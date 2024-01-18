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Yol buzlandı, kazalar art arda geldi

İHA İHA
18.01.2024 10:31 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yaşanan buzlanma nedeniyle meydana gelen toplamda 10 kazada 4 kişi yaralandı.

Nevşehir’de olumsuz hava şartları nedeniyle kentin birçok noktasında yollarda buzlanma meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan buzlanma da beraberinde kazaları getirdi. Nevşehir Ürgüp karayolu İbrahim Paşa rampalarında meydana gelen buzlanma nedeniyle 4 araç kaza yaptı. B.Ç., 50 ET 029 plakalı otomobili ile Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giderken yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolde takla attı. Kazayı gören B.E. de 57 ABD 355 plakalı otomobili ile kaza yapan araca çarpmamak için durmaya çalışınca o da kazaya karıştı. Aynı yönde ilerleyen E.Ç.T. de aynı noktada aracının hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazaya karışan araçlardaki vatandaşların uyarıları sonrasında aynı yönde ilerleyen A.D. de 50 UH 444 plakalı minibüsü ile duramayınca orta refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaların yaşandığı bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, sürücüleri buzlanma konusunda uyararak yavaşlamalarını istedi. Kazaya karışan sürücüler ise Karayollarının gerekli çalışmayı yapmadığını söyledi. Karayolları ekiplerinin bölgede yaptıkları tuzlama ve kazaya karışan araçların çekilmesinden sonra trafik normale döndü. Aşırı buzlanma nedeniyle Nevşehir Niğde karayolunda, Nevşehir çevre yolunda ve terminal kavşağı yakınlarında meydana gelen 6 ayrı kazada da 2 kişi daha yaralandı.
Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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