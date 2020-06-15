Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi

Muhtarlar mutluluklarını dile getirdi

İş makinelerinin çalıştığı alanda toplanan muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetini karşıladı ve yol düzenlemelerini inceledi. Çalışmaların mahalle halkını oldukça mutlu ettiğini aktaran muhtarlar, mutluluklarını dile getirdi.

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, "İş makineleri ile dolgu çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 20 yıl önce açılan bu yol, bakımsızlıktan ötürü çok kötüydü. Hızlı bir şekilde asfalt için temel malzeme serimi yapıldı. Halkımız da bu çalışmadan oldukça mutlu. Mahalleleri bağlayan önemli bir yol burası. Emeği geçen personellere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum." derken, Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, "Cengiz Başkanıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yıllardır çözülemeyen yol sorunumuzu, ’Halka hizmet hakka hizmettir’ diyerek çözdü. Allah bin kere razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizim için büyük bir sorundu. Yollarımız çok kötüydü. Başkanımız söz verdi ve sözünü de çok güzel şekilde tuttu. Hem köylüm adına hem de kendi adıma buradan Cengiz Başkanıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek, "Yollarımız yapılmaya başlandı. Ben öncelikle Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra çok güzel hizmetler aldık. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuşurken, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Burhan ile Çakaldoğan arasındaki yolumuz yaklaşık 25 sene önce açıldı. Bu süreçte asfalt atılmadı. Şimdi yolumuzun asfaltlanıyor olması bizleri çok sevindirdi. Başkanımız Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Mahallem ve şahsım adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Büyük Başkanım. Seni seviyoruz başkanım." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşlı Mahalle Muhtarı Muammer Gürsoy, "Hacıbektaşlı ile Çelikli’yi bağlayan yol stabilize olup, son zamanlarda hızla çalışma yapıldı. Ve mezarlık yolumuzda yapıldı. Çalışanlara, yetkililere, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz." derken Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça da şunları söyledi: "Bizim şu anda temel malzememiz çekildi. Asfalt stokları çekilmeye başlıyor. Genişletmeler yapıldı. Cengiz Başkanımız sağolsun, köylerimize çok önem veriyor. Özellikle, kırsal köylerimiz geride kalmıştı. Ama Cengiz Başkanımızla birlikte artık ’Köylü Milletin Efendisidir’ ifadesini yeniden hatırladık. Yol medeniyettir, Zeki Başkanımız ve Cengiz Başkanımızla birlikte yollarımız yapılıyor. Ve bu nedenle ben onlara bir dua etmek istiyorum. Allah’ım onlara seçim kaybetmeyi nasip eylemesin. En büyük temennim ve dileğim budur. Sonsuz teşekkürler."