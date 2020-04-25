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Yol kapatıp polise EYP ve molotofkokteyliyle saldıran 5 kişi tutuklandı

VAN HABERLERİ  | 25.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Yol kapatıp polise EYP ve molotofkokteyliyle saldıran 5 kişi tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına EYP ve molotofkokteyli atan 5 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde çöp konteyneri ve demir parçalarıyla yol kapatarak ateş yakan şahısların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yerine giden ekiplere molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcıyla saldırılması üzerine geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Helikopter destekli gerçekleşen operasyonda Hacıbekir Mahallesi’nde 5 kişi, 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 7 çakmak gazı dolum tüpü ve 3 fitille gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İpekyolu ilçesinin Karpuzalan Mahallesi’nde bulunan boş arazide yaptığı aramada, toprağa gömülü şekilde kalaşnikof tüfek, 3 el bombası, 122 fişek ve iki şarjör ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
EYP Molotofkokteyli POLS terör operasyonu Van

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