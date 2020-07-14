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Yol kenarına terk edilen motosiklet cayır cayır yandı

MARDİN HABERLERİ  | 14.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde yol kenarına terk edilen motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Yol kenarına terk edilen motosiklet cayır cayır yandı

Mardin’in Derik ilçesinde yol kenarına terk edilen motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Olay, kırsal Böğrek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında terk edilmiş halde bulunan motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan motosikleti kısa sürede söndürdü.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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