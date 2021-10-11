Yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın öldü

MARDİN (AA) - Mardin'de yol kenarında alışveriş yaparken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mardin merkez Artuklu ilçesi Sultanköy Mahallesi mevkisinde yol kenarında kurulu tezgahta sebze ve meyve alan N.B'ye (72) sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından kaçan sürücü, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

