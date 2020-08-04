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Yol kenarını çöplüğe çevirdiler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Eskişehir-Sarıcakaya yolu üzerine gelişigüzel saçılan molozlar kötü bir görüntü oluştururken, çevredeki vatandaşların da tepkisine sebep oluyor.Karayolu kenarına kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından dökülen moloz ve inşaat atıkların önüne geçilemiyor.

Eskişehir-Sarıcakaya yolu üzerine gelişigüzel saçılan molozlar kötü bir görüntü oluştururken, çevredeki vatandaşların da tepkisine sebep oluyor.
Karayolu kenarına kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından dökülen moloz ve inşaat atıkların önüne geçilemiyor. İnsan yoğunluğunun az olduğu saatlerde çevreye âdeta saçılan atıklar, hem çevredekiler tarafından hem de yolu kullanan sürücüler tarafından tepki çekiyor. Sürücüler tarafından yoğun olarak kullanılan yol, ayrıca Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesine ulaşım için de kullanılıyor. Mahalle sakinleri yol boyunca dökülen moloz ve atıklardan şikâyetçi olduklarını belirtti. Görüntüyü bozduğu ve çevreyi kirlettiği gerekçesiyle yetkililerden molozun kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, herhangi bir sonuç alamadıklarını da sözlerine ekledi.

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