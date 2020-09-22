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Yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üstyapı çalışmaları kapsamında yoğun mesai yapıyor.Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun mesaisine devam ediyor.Ekiplerin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı çalışmalar kapsamında; Yeşiltepe Mahallesi Uluç Sokak, Kumlubel Mahallesi Sungur Sokak, Çamlıca Mahallesi İnan, Dayıbey, Sigortacılar, İlke ve Mede Sokak’ta asfalt çalışmaları devam ediyor.Ekiplerin kilit taş ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Fevziçakmak Mahallesi Höyüklü Sokak, Şirintepe Mahallesi Karaçay, Şumlu Sokak ve Kardeşler Ortaokulu çevresi, Yeşiltepe Mahallesi Seyhan Sokak, Aşağı Söğütönü Mahallesi TOKİ konutları çevresi, Çamlıca Mahallesi Özülkü, İnce ve Ulupınar Sokak, Batıkent Mahallesi Dedeler Sokak, Şeker Mahallesi Şeker Fabrikası çevresi yer alıyor.Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Uludere, Batıkent, Gündüzler, Kumlubel, Şeker, Çukurhisar mahallelerinde sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üstyapı çalışmaları kapsamında yoğun mesai yapıyor.
Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun mesaisine devam ediyor.
Ekiplerin eş zamanlı olarak birçok noktada yaptığı çalışmalar kapsamında; Yeşiltepe Mahallesi Uluç Sokak, Kumlubel Mahallesi Sungur Sokak, Çamlıca Mahallesi İnan, Dayıbey, Sigortacılar, İlke ve Mede Sokak’ta asfalt çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin kilit taş ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiği noktalar arasında ise Fevziçakmak Mahallesi Höyüklü Sokak, Şirintepe Mahallesi Karaçay, Şumlu Sokak ve Kardeşler Ortaokulu çevresi, Yeşiltepe Mahallesi Seyhan Sokak, Aşağı Söğütönü Mahallesi TOKİ konutları çevresi, Çamlıca Mahallesi Özülkü, İnce ve Ulupınar Sokak, Batıkent Mahallesi Dedeler Sokak, Şeker Mahallesi Şeker Fabrikası çevresi yer alıyor.
Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Uludere, Batıkent, Gündüzler, Kumlubel, Şeker, Çukurhisar mahallelerinde sürüyor. Öte yandan Karagözler Mahallesi’ne açılan yeni yolun malzeme serim çalışmaları da devam ediyor.
Mahalle sakinleri üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğin belirtiyor.

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