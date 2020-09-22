“Yol ve Yolculuk” yarışmasının kazananları belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’yı teşrifi etkinlikleri kapsamında başlattığı “Yol ve Yolculuk” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yol ve Yolculuk” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Hazret-i Mevlana ve ailesinin Konya’yı teşrifi etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz Şubat ayında başlatılan yarışmada; insanın mana yolculuğu, fiziki yolculuğu, mevsim değişiklikleriyle doğanın ve canlıların yolculuğu, farklı coğrafyalardaki insanların savaş, afet gibi mecburi yolculuğu konuları işlendi. Birbirinden farklı fotoğrafların derece elde etmek için yarıştığı yarışmanın sonunda jürinin yaptığı değerlendirmeyle Ufuk Salur birinci olurken; ikinciliği Mehmet Aslan, üçüncülüğü de Serkan Daldal kazandı. Yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira üçüncüye 5 bin lira verilirken; mansiyon ödülü olarak da 1.000 lira para ödülü verilecek.

Yarışmanın sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye yolveyolculuk.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

