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Yol verme kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.12.2020 23:08 | Son Güncelleme

Bilecik’te yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden 34 NC Z54 plakalı otomobil ile Vezirhan beldesine seyir halinde olan Yiğit Y.

Bilecik’te yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden 34 NC Z54 plakalı otomobil ile Vezirhan beldesine seyir halinde olan Yiğit Y. yine aynı istikamete henüz plakası öğrenilmeyen otomobili sürücüsü Serkan K. ile yol verme yüzünden aralarında tartışma başladı. İki sürücü Vezirhan beldesine bir büfe önünde tekrar karşılaşınca “Sen yolda beni niye sıkıştırdın” diyerek tekrar tatışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonuncunda Yiğit Y. belindeki tabancayı çıkartarak Serkan K.’ya 3 el ateş ederek ayağından vurdu.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serkan K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Yiğit Y.’nin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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