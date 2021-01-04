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Yol verme kavgasında kan aktı

AYDIN HABERLERİ  | 04.01.2021 23:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşanan yol verme kavgasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan bir kişi ağır yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Aydın-Denizli Kara yolu üzerinde meydana geldi.

Yol verme kavgasında kan aktı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşanan yol verme kavgasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Aydın-Denizli Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köşk’ten, Efeler ilçesine seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki şoför arasında çıkan kavgada T.E. diğer sürücü T.M. tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan T.E.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olayın şüphelisi T.M.’yi gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan T.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yol verme kavgasında kan aktı

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