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Yol verme kavgasında tüfekle ateş açtığı iddia edilen şahıslardan 1’i yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.02.2020 19:13 | Son Güncelleme

Denizli’de geçtiğimiz Çarşamba günü yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada içerisinde 4 kişinin bulunduğu araca bıçak ve tekmelerle saldırıp daha sonra pompalı tüfekle ateş açan şahıslardan 1’i gözaltına alındı.Olay, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Denizli’de geçtiğimiz Çarşamba günü yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada içerisinde 4 kişinin bulunduğu araca bıçak ve tekmelerle saldırıp daha sonra pompalı tüfekle ateş açan şahıslardan 1’i gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iş çıkışı ailesinin içinde bulunduğu 20 D 2636 plakalı aracıyla evine doğru giden 24 yaşındaki Emre Z. ile 20 TC 005 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Emre Z.’nin kullandığı otomobilin önünü kesen Oğuzhan K. ve araçtan inen 2 kişi, içerisinde biri kadın 4 kişinin olduğu otomobile bıçak, yumruk ve tekme ile saldırdı. Şahıslar sonrasında ise bindikleri araçla kaçarken Emre Z. ve ailesinin bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar arabanın ön kısmına isabet etti.
Olayın ardından takibe alınan şahıslardan Oğuzhan K., Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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