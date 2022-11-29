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Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

29.11.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da yol verme tartışmasında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olay Burç Mahallesi, Nazif Bey Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre yolda aracıyla giden M.Ş. (24), aynı istikamette yürüyen M.K (18) ve Somali uyruklu A.H.A (17) ile yol verme konusunda sözlü tartışma yaşadı.

Sözlü tartışmanın büyümesiyle araçtan inen M.Ş. ve arkadaşları ile A.H.A ve M.K arasında kavga çıktı. Kavga esnasında A.H.A yanında bulunan bıçağıyla M.Ş.’yi bacağından ve karnından bıçakla yaraladı. Arkadaşları M.Ş.’nin yardımına koşarken A.H.A ve M.K olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Durum Merkezine haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi.

Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Ş. ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheliler bölgeden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar.

Hastaneye kaldırılan M.Ş.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yakalanan iki şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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