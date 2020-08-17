Yol yapım çalışması üreticiyi memnun etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde 7 mahalleyi birbirine ve aynı zamanda Akhisar-Salihli karayoluna bağlayan 20 kilometrelik yol üzerinde gerçekleştirdiği satih kaplama çalışmalarında sona yaklaştı. Asfalt atımı tarımsal üretimle geçimini sağlayan bölge halkını oldukça sevindirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri ve Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile birlikte ilçede sona yaklaşılan 20 kilometrelik grup yolunda incelemelerde bulundu. Akçeşme Mahallesi meydanında bulunan kahvehanede mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi heyeti, Akhisar’da program dahilinde 35 kilometre asfalt atıldığını ve mevcut güzergahta da 7 mahalleyi ilgilendiren 20 kilometrelik yol üzerinde 17 kilometrelik satih kaplamanın tamamlandığı bilgisini paylaştılar.

30 yıldır beklenen hizmet

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, vatandaşlarla bir araya geldikten sonra, ilçede yapılan asfalt çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yol medeniyettir düşüncesinden hareketle asfalta önemli bir bütçe ayırdığını belirten Öztozlu, "Muhtarlarımızla görüşmemizde kendilerinin ifadesi, burasının 30 yıldan beri hizmet bekleyen bir yol olduğunu dile getirdiler. 2017-2018 asfalt sezonundan itibaren bu yolun altyapısında bir çalışma var. Burada, olmayan bir yol yapıldı. Ciddi anlamda beklenen bir yoldu ve çok büyük bir memnuniyet var." dedi.