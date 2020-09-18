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Yola atılan poşetten uyuşturucu çıktı, 1 şüpheli tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 18.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda polisin dur ihtarına uymayan bir şüphelinin yola attığı poşetin içinden uyuşturucu madde çıktı.

Yola atılan poşetten uyuşturucu çıktı, 1 şüpheli tutuklandı

Kuşadası’nda polisin dur ihtarına uymayan bir şüphelinin yola attığı poşetin içinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’nde plakası olmayan siyah bir motosiklet, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya baladı. Polis tarafından takip edilen motosikletin sürücüsü kaçarken yanında bulundurduğu beyaz bir poşeti yola atarak, kaçmaya devam etti. Yol kenarına atılan poşet içerisinden 26 edat fişek tabir edilen toz esrar maddesi çıktı. Polis ekipleri, plakasız motosiklet ile kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan ve isminin İ.B. olduğu tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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