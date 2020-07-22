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Yola çıkan başıboş tay, trafiği birbirine kattı

EDİRNE HABERLERİ  | 22.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Edirne’de bir anda ortaya çıkarak trafiği birbirine katan tayı yakalamak isteyen vatandaşlar, her yolu denemesine rağmen tayı zapt edemedi.Edirne’de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Londra Asfaltında bir anda araçların arasına girerek trafiği birbirine katan tay sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne’de bir anda ortaya çıkarak trafiği birbirine katan tayı yakalamak isteyen vatandaşlar, her yolu denemesine rağmen tayı zapt edemedi.
Edirne’de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Londra Asfaltında bir anda araçların arasına girerek trafiği birbirine katan tay sürücülere zor anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşlar arabaların arasına girerek tayı yakalamaya çalışırken kaçan tay bu kez de, araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesinde vatandaşların arasına girdi.
Çevredekileri şaşkına çeviren tay, yine araçların arasına girerek trafiğin aksamasına neden oldu. Trafiği birbirine katan tayı, yakalamak isteyen vatandaşlar her yolu denemesine rağmen tayı zapt edemediler.

Şaşkın bakışlar altında çevreden uzaklaştı
Çevredekilerin şaşkın bakışları altında sağa sola koşturan tay daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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Mercan Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
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Uysal Eczanesi
Ipsala
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Kesan
Sevil Eczanesi
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