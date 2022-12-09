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Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu, araç sahibi dert yandı

09.12.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpmamak için aniden frene basan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu, araç sahibi dert yandı

Kazada yaralanan olmazken, araç sahibi dert yanarak gerekli önlemin alınması gerektiğini söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yeni yapılan ticaret merkezi dükkanları mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine otomobiliyle seyreden Gizem A., yola atlayan köpeğe çarpmamak için durakladı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Okan E. yönetimindeki otomobil, Gizem A.’nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

“BELEDİYE ÇÖZÜM BULSUN”

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen araç sahibi Fahri Er, Tekirdağ yolunun Hatip Mahallesi bölümünde sahipli ya da başıboş köpeklerin sık sık yola çıktığını ifade ederek belediyenin gerekli önlemi almasını istedi.

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