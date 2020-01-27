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Yola yakın kurulan trafo kazaya davetiye çıkartıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

Devrek’te ana yola yakın kurulan elektrik trafosu kazaya davetiye çıkartıyor.Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ankara- Zonguldak karayoluna yakın mesafede kurulan elektrik trafosu kazalara davetiye çıkartıyor.Yeni Mahalle 615.

Yola yakın kurulan trafo kazaya davetiye çıkartıyor

Devrek’te ana yola yakın kurulan elektrik trafosu kazaya davetiye çıkartıyor.
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ankara- Zonguldak karayoluna yakın mesafede kurulan elektrik trafosu kazalara davetiye çıkartıyor.
Yeni Mahalle 615. Sokak Ankara- Zonguldak Karayolu mesafesine çok yakın bir alana kurulan elektrik trafosu nedeniyle bu sokaktan çıkan araçlar ana yol güzergahında seyreden araçlarla karşı karşıya kalıyorlar.
Elektrik trafosunun başka bir yere alınması için çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden sokak sakinleri, "Kimse bizi kale almıyor. İleride bu trafo nedenliye ciddi anlamda kaza meydana gelecek bir kaza meydana gelirse bunun hesabını kim verecek” diye ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Yola yakın kurulan trafo kazaya davetiye çıkartıyor

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