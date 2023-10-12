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Yolcu gemisi "Mein Schiff 5" rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi

12.10.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Malta bayraklı "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Çıktığı tur kapsamında Limasol Limanı'nı ziyaret eden dev yolcu gemisi, daha sonra rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 296 metre uzunluğundaki gemide, çoğu Alman 2 bin 580 yolcu ile 846 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılarak şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

"Mein Schiff 5"in Marmaris ziyaretinin planlı olmadığı belirtildi.

Dün de Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek 2 bin 600 yolcusuyla Marmaris'e gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Kruvaziyer

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