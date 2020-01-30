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Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

KONYA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Konya’dan Antalya’ya götürülmek üzere yola çıkarılan 4 ruhsatsız tabanca koltuğun altına gizlenmiş olarak ele geçirildi.Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinden K.T.

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Konya’dan Antalya’ya götürülmek üzere yola çıkarılan 4 ruhsatsız tabanca koltuğun altına gizlenmiş olarak ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinden K.T. isimli şahsın Antalya’ya ruhsatsız tabanca götüreceği bilgisine ulaştı. Antalya yolu Huğlu Mahallesi kavşağında şahsın kullandığı aracı durduran jandarma ekipleri yaptıkları aramada, yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 4 adet Sigsauer marka tabanca ve tabancalara ait 4 adet şarjörü ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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